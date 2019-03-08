Spor Atiker Konyaspor
taktik çalıştı
Tolga YANIK KONYA,(DHA
) - Atiker Konyaspor, yaptığı taktik çalışmayla Beşiktaş
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig 25'inci haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı taktik çalışma ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 3 ile devam etti. Antrenman, pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare
katılmadı. Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Fallou Diagne
ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.
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Kaynak: DHA