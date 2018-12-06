Spor Atiker Konyaspor
yağmur altında çalıştı
Tolga YANIKKONYA, (DHA
) -
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor
'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Tatlıcak
Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde yapılan antrenman yoğun yağmur altında gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ve 7'ye 4 ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Fallou Diagne ve Selim Ay
ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
DHA,Konyaspor
06 Aralık 2018 Perşembe 18:56