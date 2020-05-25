SPOR Aurelio, Fenerbahçe'de göreve başladı

Aurelio, Fenerbahçe'de göreve başladıİSTANBUL, (DHA) - Milli takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilerin A takımı teknik ekibinde göreve başladı.

25.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:50
Aurelio, Fenerbahçe'de göreve başladı
İSTANBUL, (DHA) - Milli takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilerin A takımı teknik ekibinde göreve başladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.
Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. SPOR Aurelio, Fenerbahçe’de göreve başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Aurelio, Fenerbahçe, DHA, Güncel, Haber

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