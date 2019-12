Spor avrupa kros şampiyonası'nda madalya alan sporcular basın toplantısı düzenledi

SPOR Avrupa Kros Şampiyonası'nda madalya alan sporcular basın toplantısı düzenlediErcan ATA - Olgucan KALKAN - Özgür KABAN İSTANBUL, (DHA) -Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkelerini başarıyla temsil eden milli atletler Yasemin Can, Aras Kaya ve Ayetullah Aslanhan basın toplantısı gerçekleştirdi. Ataköy'deki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) düzenlenen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Çocuk Atletizm Koordinatörü Halil Akkaş, Avrupa Kros Şampiyonası'nda Büyükler kategorisinde kadınlarda Avrupa şampiyonu olan Yasemin Can, erkeklerde Avrupa 2'ncisi olan Aras Kaya, Genç Erkekler kategorisinde 2'nci olma başarısı gösteren Ayetullah Aslanhan katıldı.FATİH ÇİNTİMAR İLERLEYEN YILLARDA DAHA DA YUKARI ÇIKMAK İSTİYORUZAvrupa Kros Şampiyonası'nda oldukça başarılı olduklarını vurgulayan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Kros Şampiyonası tarihinde ülkemizin 26'ncı katılışımız. Şu ana kadar bu yarışmalarda en önemli başarılardan birini elde ettik. 1 altın 1 gümüş madalya ile ülkemize döndük. Çaba gösteren tüm kulüp ve sporcularımızı kutluyorum. 26 şampiyonada 40 madalya aldık, 28 tanesini son 5 yılda aldık. Krosta da Avrupa'nın zirvesine yaklaşıyoruz. 47 ülkenin katıldığı yerde 4'üncü sıradayız, ilerleyen yıllarda daha da yukarı çıkmak istiyoruz. Çocuklarımız heyecanlı. Önlerinde bir olimpiyat var. Avrupa Şampiyonluğu önemli bir başarıdır. 4 kez Avrupa Kros Şampiyonası'nı kazanabilmek ve önümüzdeki 4 yılda da kazanabileceğini göstermek hepsi için gurur verici. Ayetullah'ın önünde bitiren şampiyon bir sporcu, ondan daha tecrübeli bir isim. Umarım önümüzdeki yıllar da Ayetullah da zirvede yer alacak diye konuştu.DOPİNG KONUSUNDA EN GÜVENİLİR ÜLKELERDEN BİRİYİZTürkiye'nin doping konusunda en güvenilir ülkelerden olduğunu söyleyen Fatih Çintimar, Göreve başladığım ilk yıl şampiyonaya gittiğimizde bütün sporcularımızı doping kontrolüne almışlardı. Çocuklarımızdan sabah, akşam numune alıyorlardı. Bu yarışta bunu gördük, bugün Rusya'nın yaşadıklarını görünce burada hiçbir sporcumuz doping numunesine alınmadı. Sadece Yasemin şampiyon olduğu için, tüm şampiyon sporculardan alındığı gibi ondan da numune alındı. Çünkü artık biz dopingle mücadele ile ilgili en iyi ülkelerden biriyiz. Bunu Avrupa ve dünya da kabul ediyor. TMOK Başkanı ve doping ile mücadele ajansına teşekkür ediyorum. Bu kolektif bir çalışmanın ürünü. Biz doping konusunda dünyanın en güvenilir ülkelerinde biriyiz. Çocuklarımız tertemiz koşuyor. Bu şampiyonada da tertemizdik. Umarım bundan sonraki turnuvalarda da bu böyle devam edecek diye konuştu.Atletizm konusunda altyapılarının oldukça iyi gittiğini vurgulayan Çintimar, Artık tek takımla bir yarışa gitmiyoruz. Dağa, Avrupa krosa ve her yere giden takımlar ayrı. Yedek takımlarla da şampiyonalara gidip madalyalar, başarılar kazanabilecek güce sahibiz. Atletizm konusunda altyapımız gayet iyi gidiyor. İlk kez milli olan kızlarımız ve çocuklarımız şampiyonalarda yarıştı ve ülkelerini başarıyla temsil etti dedi.Çocuk atletizme çok önem verdiğini belirten Çintimar, Çocuk atletizmi çok önemli bir konu. Necdet Ayaz eski atletizm sporcularımızdan eskiden o ilgileniyordu, şimdide Halil Akkaş ile birlikte bir atletizm seferberliği için çocuklarımızı stadyumlara taşıyıp oraları doldurmak istiyoruz. Atletizme yeteneği olan, özelliği olanları tespit etmek için çalışmalar yapıyoruz. İlkini Diyarbakır'da yaptık, sırasıyla İstanbul , Ankara, Eskişehir ve diğer yerlerde de yapacağız ifadelerini kullandı.RUSYA'NIN ALDIĞI CEZA BİZİ MUTLU ETMEZDünya Anti Doping Ajansı'nın (WADA) Rusya'ya verdiği 4 yıl men cezası hakkında değerlendirmede bulunan Çintimar, Birilerinin aldığı cezadan mutlu olmak bize yakışmaz, umarım hakka girmeme konusunda temiz yarışma konusunda aklanırlar ve yarışırlar. Bize orada kota düşer mi gibi bir yaklaşımımız olamaz. Şu ülke, bu ülke olmasın biz daha başarılı oluruz diye bir düşüncemiz yok açıklamalarında bulundu.HALİL AKKAŞ NİCE ZAFERLEREMadalya alan sporcuları tebrik eden Çocuk Atletizm Koordinatörü Halil Akkaş, Ayetullah gençler kategorisinde ikincilik kazandı. Kendi yaptığım başarının üzerine çıkılması beni çok mutlu etti. Hepsini tebrik ediyorum. O zor parkurda zaferle ayrılmayı başardılar. Bize rahat çalışma imkanı verdiği için sayın başkanıma da çok teşekkür ederim. Nice zaferlere diyorum dedi.YASEMİN CAN ÜLKEME BU BAŞARIYI KAZANDIRMAK GURUR VERİCİÜlkesine 4'üncü kez altın madalya kazandırdığı için çok gururlu olduğunu ifade eden Yasemin Can, Çok mutluyum, ülkeme dördüncü kez bu başarıyı kazandırmak gurur verici. Ülkemizi gururlandırdık. Performansımı yükselterek ülkemizi olimpiyatlarda ve diğer şampiyonalarda aynı şekilde temsil etmeye devam edeceğiz diye konuştu.ARAS KAYA ÖNÜMÜZDEKİ SENELER DAHA İYİSİ OLACAKÖnündeki şampiyonalarda daha iyisini yapacağını belirten milli atlet Aras Kaya, Burada olmamızın sebebi elde etmiş olduğumuz başarılar. Ben 2016 yılında Avrupa Şampiyonu olmuştum, bu seferde aynı başarıyı yapmak istiyordum olmadı ikinci oldum. Ama çok mutluyum ülkeme bu başarıyı kazandırdığım için. Önümüzdeki seneler daha iyisi olacak şeklinde konuştu.AYETULLAH ASLANHAN ÜLKEME GÜMÜŞ MADALYA KAZANDIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUMÇok mutlu olduğunu ifade eden milli atlet Ayetullah Aslanhan, Ülkeme gümüş madalya kazandırdım. Çok verimli geçti, yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, çok mutluyum. Kürsüde asker selamı verdim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kulübüm Fenerbahçe'ye, başkanıma, beni bugünlere getiren hocalarıma teşekkür ediyorum dedi.