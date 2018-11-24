Spor Ayakkabı Temizliğinde Püf Noktalar

Gardırobumuzda en çok yer verdiğimiz ayakkabılar şüphesiz ki spor olanlar. Spor ayakkabılarımızı günlük hayatımızdan özel gecelere kadar yaz kış demeden giyiyor, ayaklarımızı onlara teslim ediyoruz. Uzun yıllar kullandığımız spor ayakkabıların temizliğinde kimi zaman zorlanabiliyoruz. İşte spor ayakkabı temizliğinde pratik yöntemler;Spor ayakkabı temizliği için ihtiyacınız olan 6 malzemeYumuşak bir bezSağlam bir diş fırçasıBir kovaBir fincan sirkeSuGliserinSpor ayakkabılarınızı diş fırçası ile fırçalayınÖncelikle spor ayakkabılarınızın bağcıklarını çıkarın ve ayakkabılarınızı etrafı kirletmeyecek şekilde bir zemine yerleştirin. Bunun için eski bir gazete kağıdı kullanabilirsiniz. Bağcıkları da ayrıca beyaz sabunla yıkayarak temizleyebileceğinizi hatırlatalım. Diş fırçasını beyaz sabunla hazırladığınız suya batırarak nazikçe fırçalamaya başlayın. Burada dikkat etmeniz gereken şey; ayakkabıya zarar verecek sert hareketlerden kaçınmanız olacaktır.Sirke yine mucize!Temizlikte sirkenin mucizevi etkiler yarattığını hepimiz biliyoruz. Spor ayakkabı temizliğinde de işe yarar sonuçları sirke ile almanız mümkün. Yarım bardak suyun içine bir kahve fincanı beyaz sirke koyun ve yumuşak bezi, karışıma batırarak ayakkabınızda kirlenen yerleri silin. Islak silme işlemi bitince kuru bir bezle silerek ya da güneş ışığında ayakkabılarınızı bir süre bekleterek kurutun. Burada kullandığınız bezlerin renk vermeyecek, beyaz renkte bezler olmasına dikkat etmelisiniz.Küf lekeleri için gliserinUzun süre kullanmadığınız ve özellikle dolap içinde bekleyen spor ayakkabılarınızda zamanla küf oluşabilir. Ayakkabılarınızı küflerden arındırmanız için gliserin öneririz. Bir miktar pamuğa gliserin dökerek spor ayakkabılarınızı sildiğinizde küflerden arınmış olduğunu göreceksiniz.Çamaşır makinesinde spor ayakkabı yıkamalı mı?Spor ayakkabıları çamaşır makinesinde yıkamak da en sık başvurulan yöntemlerden biri. Bez spor ayakkabıları yine bez bir torba içerisinde çamaşır makinesine atarak inatçı kirlerden kurtulabilirsiniz. Ancak; bez dışında malzemelerden üretilmiş spor ayakkabılar için bu yöntem geçerli değildir. Ayakkabılarınızda ciddi yıpranmalarına neden olarak, kullanım süresini kısaltır.