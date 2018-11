Spor Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi

09 Kasım 2018 Cuma 19:54



Spor Aytemiz Alanyaspor 'da Sergen Yalçın dönemiEngin ANAK ALANYA (ANTALYA) ( DHA ) - Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 1-0 mağlubiyetten sonra hafta içerisinde istifa eden Mesut Bakkal 'ın yerine Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı.Sergen Yalçın geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor 'da teknik direktörlük yaptı. Sergen Yalçın yeşil beyazlı kulüpte 10 resmi maça çıktı.Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu , teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibine başarılar dileyerek, İnşallah birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun dedi.YALÇIN LİGDE HER TAKIM HER TAKIMI YENEBİLECEK DURUMDATeknik direktör Sergen Yalçın ise Alanyaspor'da yeni bir süreç yaşanıyor. Bundan sonraki süreç hem bizim için hem de Alanyaspor için inşallah hayırlı olur. Alanyaspor'a bizi uygun gördüğü için başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Alanya başarılı olabileceğimize inandığım bir camia diye konuştu.Oyuncuların hepsini tanıdığını belirten Yalçın şöyle devam etti Anlaştık ancak Fenerbahçe maçından sonra göreve başlayacağız. Ligde her takım her takımı yenebilecek durumda. Herkes iyi savaşıyor. Hiç belli olmaz. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Bu tür maçlara konsantre olmak daha kolay. Umarım haftasonu bizim için iyi bir oyun olur.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibi şu isimlerden oluşuyor Murat Şahin (Antrenör), Çağdaş Atan (Antrenör), Murat Kaytaz (Analiz), Levent Açıl (Kaleci Antrenörü), Giovanni Melchiorre (Kondisyoner), Gürsoy Yalçın (Maç izleme).FOTOĞRAFLI