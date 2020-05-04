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SPOR Aytemiz Alanyaspor sahaya indi

SPOR Aytemiz Alanyaspor sahaya indiBurcu MUTLUALANYA (Antalya), (DHA)-AYTEMİZ Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışmalara başladı.

04.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:21
SPOR Aytemiz Alanya spor sahaya indi
Burcu MUTLUALANYA (Antalya), (DHA)-
AYTEMİZ Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalışmalara başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm ligler ertelendi. Süper Lig'in ne zaman başlayacağına yönelik görüşmeler sürerken, futbolcuların evden bireysel çalışmalarını sürdürdüğü takımlar yavaş yavaş sahaya inmeye başladı.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde federasyon tarafından açıklanan tedbirlere uyarak gruplar halinde çalışmalarına başladı. Kulüp tesislerinde toplanıp 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde antrenman sahasında çalışma yaptı. Bazı futbolcular ise spor salonunda yardımcı antrenörler gözetiminde çalıştı. SPOR Aytemiz Alanyaspor sahaya indi

Kaynak: DHA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan, Antalya, DHA, Güncel, Haber

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