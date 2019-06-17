17.06.2019 14:54
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SPOR Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

SPOR Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdiİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

SPOR Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Kayseri'de tekvandonun duayen isimlerinden Aziz Ukşal adına yapılan Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 57'si kız, 65'i erkek toplam 122 tekvandocunun katıldığı şampiyona 3 gün sürdü. Toplam 20 sıklette yapılan müsabakalarda 1'inci olan sporcular 25-30 Haziran tarihlerinde Ankara Taha Akgün Spor Salonu'nda yapılacak olan final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Turnuvayla ilgili açıklama yapan Tekvando Kayseri İl Temsilcisi Ömer Özuzun, "10 sıklette yapılan müsabakalarda 1'inci olan sporcular, Türkiye şampiyonasına katılacak. Ankara'da sıkletlerinde 1'inci olan sporcular, Milli Takım'a girecekler. Bu önemli müsabakayı Kayseri'de tekvandonun var oluşunda emeği geçen isimlerden duayenimiz Aziz Ukşal'ın adına düzenledik. Sene boyunca yaptığımız müsabakalarda şampiyonalara, tekvando sporuna katkı sağlamış olan büyüklerimiz ve aziz şehitlerimizin adını veriyoruz. Şu an Kayseri'de 13 bin 500 lisanslı tekvandocu var. Onunla da gurur duyuyoruz. Buradan çıkan ve Milli Takım düzeyince derece alan sporcularımız var. Tüm spor kamuoyunu tekvandoya davet ediyorum" diye konuştu.SPOR Aziz Ukşal Yıldızlar Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
Kaynak: DHA
DHA, Kayseri, Güncel

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