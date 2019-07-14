14.07.2019 13:10
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SPOR Aziz Yıldırım nikah şahidi oldu

SPOR Aziz Yıldırım nikah şahidi olduKONYA,(DHA)-FENERBAHÇE Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'ın kızının düğününde nikah şahidi oldu.

SPOR Aziz Yıldırım nikah şahidi oldu
KONYA,(DHA)-
FENERBAHÇE Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'ın kızının düğününde nikah şahidi oldu.
Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'ın yüksek mimar olan kızı Meral Doğan, mali müşvari Hasan Tutaysalgır ile dünya evine girdi. Çiftin düğünü Konya'da bir otelin bahçesinde gerçekleşti. Düğüne davetli olarak katılan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da, çiftin nikah şahitleri arasında yer aldı. Çifti tebrik eden Yıldırım ile bazı davetliler de fotoğraf çektirdi. SPOR Aziz Yıldırım nikah şahidi oldu
Kaynak: DHA
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Konya, Güncel

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