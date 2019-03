Spor Bahçeşehir Koleji oyuncuları sahada eşlerine karşı ter döktü

Kaynak: DHA

Spor Bahçeşehir Koleji oyuncuları sahada eşlerine karşı ter döktüTakım kaptanı Yiğitcan Turna'nın eşi Zübeyde Turna İlk kez birbirimize rakip oldukQuino Colom'un eşi Virginia Colom Bugün burada olmak da benim için çok anlamlıGenel menajer Alpaslan Aydın 'ın eşi Sevgül Aydın Güçlü kadınlar güçlü yarınları getirecektirSERHAN TÜRK İSTANBUL,( DHA ) -Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı sporcuları, eşlerinin Dünya Kadınlar Gününü sahada yaptıkları maçla kutladı. Renkli anlara sahne olan maçın ardından oyuncular; eşlerine ve antrenmanlarını yaptıkları Bahçeşehir Koleji Maltepe Kampüsü'nde görev yapan kadın öğretmenlere çiçek takdim ederek Kadınlar Gününü kutladılar.Karşılaşma öncesinde Takım kaptanı Yiğitcan Turna'nın eşi Zübeyde Turna basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eşine karşı sahada ter döken Zübeyde Turna, Birlikte olduğumuz ilk günden itibaren Yiğitcan'ın her maçına gitmeye çalışıyorum. Kazandığı, kaybettiği her maçta en büyük destekçisi oldum. Yiğitcan'ın arkasında değil, her zaman yanında oldum. Çünkü biz eş olarak değil öncelikle insan olarak birbirimize, insanlara, kadınlara değer veriyor, saygı duyuyor, saygı gösteriyoruz. Bugün çok anlamlı bir gün için bir araya geldik ve ilk kez birbirimize karşı rakip olduk. Benim için çok keyifli, çok heyecan verici idi. Ama bugünün anlamını vurgulamak, önemine dikkat çekmek benim için çok daha önemli. Bizleri dünyaya getiren, yetiştiren, büyüten, eğiten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılık beklemeden veren, hoşgörü sınırları geniş, fedakar kadınlarımız toplumun her kesimi tarafından hak ettiği değere sahip olmalı, şiddet değil saygı görmelidir dedi.QUİNO COLOM'UN EŞİ VİRGİNİA COLOM BUGÜN BURADA OLMAK DA BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLITakımın İspanyol oyuncusu Quino Colom'un eşi Virginia Colom ise, "Bugün dünyadaki tüm kadınlar için çok kıymetli ve çok önemli bir gün. Bu özel günde eşimle sahada olmak ve tüm dünya kadınları için farkındalık yaratmak benim için çok değerli. Dünyanın her yerinde kadınlar fiziki ya da duygusal şiddet görüyorlar. Bu konuda sadece erkekler değil kadınlar da bilinçlendirilmeli. Küçük bir kızım var. Onun güçlü, ayakları üzerinde duran bir birey olması benim, bizim için çok önemli. Bu sebeple bugün burada olmak da benim için çok anlamlı diye konuştu.GENEL MENAJER ALPASLAN AYDIN'IN EŞİ SEVGÜL AYDIN GÜÇLÜ KADINLAR GÜÇLÜ YARINLARI GETİRECEKTİRTakımın Genel Menajeri Alpaslan Aydın'ın eşi Sevgül Aydın, Tüm emekçi kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Bu güzel organisyonda olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bugün aslında kadının toplumdaki değeri ve sosyal hayattaki yerini, önemini hatırladığımız bir gün. Ben de bir kız çocuğu annesi olarak güçlü, ayakları üstünde durabilen bir birey yetiştirmeye çalışıyorum. Güçlü kadınlar güçlü yarınları getirecektir ifadelerini kullandı.(FOTOĞRAFLAR)