08.07.2019 21:18
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SPOR Bakan Kasapoğlu, doğa kampında

SPOR Bakan Kasapoğlu, doğa kampındaEDİRNE (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Edirne'de düzenlediği doğa kampına katıldı.

SPOR Bakan Kasapoğlu, doğa kampında
EDİRNE (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Edirne'de düzenlediği doğa kampına katıldı. Gençler tarafından ilgiyle karşılanan Bakan Kasapoğlu, 'Bu coşkunuz bizlere ümit veriyor, geleceği birlikte yürüyeceğiz' dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlediği doğa kampında gençlerle bir araya geldi.
Kamp alanında bulunan amfitiyatroda gençlerin coşkulu alkışlarıyla karşılanan Bakan Kasapoğlu, kendisini karşılayan gençlere seslendi. Gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, 'Sizlerde gördüğüm bu heyecan ve kararlılık bizleri yarınlar adında çok daha güçlendiriyor. Biz küçük hayallerin değil, büyük ideallerin insanıyız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.
'TÜM TESİSLERİMİZİN KAPILARI GENÇLERİMİZE AÇIK'
Gençlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan tesislerden yararlanmasını isteyen Bakan Kasapoğlu, 'Gençlik kamplarımızla, yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, proje desteklerimizle sizlerin her zaman yanınızdayız. Türkiye'nin dört bir yanında çok kaliteli tesislere sahibiz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir spor hamlesi gerçekleşti. İnşallah sizleri bu tesislerde daha çok göreceğiz ve hem sporda hem gençlik projelerinde yer alarak beraber yürüyeceğiz' ifadelerini kullandı. SPOR Bakan Kasapoğlu, doğa kampında
Kaynak: DHA
Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, DHA, Güncel

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