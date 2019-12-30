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Spor bakan kasapoğlu'ndan hatay stadyumu inşaatında inceleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Stadyumu inşaatında incelemeHüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

30.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:11
Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Stadyumu inşaatında inceleme
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - GENÇLİK ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Hatay Stadı'ndaki incelemelerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve milletvekilleri eşlik etti. Bakan Kasapoğlu inşaat çalışmaları süren statla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda işçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stattaki incelemelerinin ardından programına İskenderun ilçesinde devam etti.
Spor bakan kasapoğlu'ndan hatay stadyumu inşaatında inceleme

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Kaynak: DHA


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