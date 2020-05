SPOR Bakan Kasapoğlu Sporda ithal eden değil, ihraç yapan ülkeye dönüşmeliyiz -1

Kaynak: DHA

SPOR Bakan Kasapoğlu Sporda ithal eden değil, ihraç yapan ülkeye dönüşmeliyizANKARA,(DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, pandemi sonrası kulüplerin yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini belirterek, 'Bundan sonra mali anlamda 'Ayağını yorganına göre uzatan', sportif anlamda tüketimden çok üretimi olan, ithalatı değil ihracatı önceleyen kulüplerimizi destekleyeceğiz. Nasıl teknolojiden tarıma, sanayiden ticarete, sağlıktan savunma sanayine kadar milli bir kalkınma hamlesine geçiyorsak bu Futbol için de aynı anlayış geçerli.' dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda ithal eden değil ihraç yapan ülkeye dönüşmelerinin şart olduğunu vurgulayarak, 'Sportif anlamda tüketimden çok üretimi olan, ithalatı değil ihracatı önceleyen kulüplerimizi destekleyeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ve Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ile Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren, Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Kahramanmaraşspor Kulübü Başkanı Fatih Ceylan, Erzin Spor Kulübü Başkanı Muzaffer Özbilen, Bayrampaşa Spor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın'ın aralarında bulunduğu kulüp başkanları ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığı üst düzey yetkilileri de hazır bulundu.Bakan Kasapoğlu, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada insan hayatını tehdit etmeye devam ettiğini belirterek, 'Pandemi sebebiyle bugün yüz yüze görüşemiyoruz, teknolojik imkanlar vasıtasıyla beraber oluyoruz. Ama bu bizim hasret gidermemize ve ortak meselelerimizi konuşmamıza, çözüm arayışlarımıza engel değil. Her zaman ifade ediyoruz, Türk sporunun gelişmesi ve sportif anlamda milli hedeflerimize ulaşmak için bu iletişimi nitelikli bir şekilde sürdürmemiz büyük önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz süreçte sporcularımızla, yöneticilerimizle, gençlerimizle online görüşmeler gerçekleştiriyoruz.' dedi.İDARİ, MALİ VE SPORTİF OLARAK KAYNAKLARIMIZI DAHA ETKİN, VERİMLİ VE SÜRDÜREBİLİR KILMALIYIZBakan Kasapoğlu, kulüplerin yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu;"İdari, mali ve sportif olarak kaynaklarımızı nasıl daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanacağız' öncelik bu konuda olmalı. Yoksa sorunlara sadece kısa vadeli ve palyatif çözümler üretilmesi üzerine yaklaşımlarla 20 yıl geçti ve sorunlar büyüdükçe büyüdü. Şimdi Corona Sonrasını fırsata çevirebilmemiz için uzun vadeli ve gerçekçi stratejilere ihtiyacımız var. Hep beraber sadece bugün için değil asıl yarınlarımız için mücadele etme zamanı çünkü Gelecekte daha da güçlü olacağız inşallah bu sürece hazırlanmalıyız.?Bakan Kasapoğlu, sporun tüm paydaşlarıyla irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, 'Geçtiğimiz günlerde Süper Lig kulüp başkanlarımızla beraber olduk. Daha öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle A Milli Futbol takımımızla da bir araya geldik. Hedeflerimizi, hassasiyetlerimizi yineledik. Özlem giderdik. Yine olimpik, paralimpik sporcularımızla online olarak buluştuk. Bugün sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sonrasında diğer branşlardaki kulüplerimizle, sporcularımızla, federasyonlarımızla bir araya geleceğiz. Gündemimiz son derece yoğun ve bu yoğun gündemde elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bugün yapacağımız toplantının da son derece verimli geçeceğine inanıyorum.' diye konuştu.'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE EN ETKİLİ MÜCADELEYİ ORTAYA KOYAN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUKKoronavirüs salgınının sporu da olumsuz etkilediğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu şunları söyledi;'Çin'de ortaya çıkan koronovirüs salgınında; Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden biri olduk. Elbette bu süreç Dünya'da birçok sektörün de öngörülemez bir şekilde negatif etkilenmesine neden oldu. Bunların başında da hiç şüphesiz Spor endüstrisi geliyor. Uluslararası müsabakaların, etkinliklerin tamamı ertelendi veya iptal edildi. Futbolda ligler durduruldu. Şampiyonlar ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası gibi en prestijli organizasyonlar ertelendi. Vatandaşlarımız, gönül verdikleri renklerden uzak kaldılar. Bugünler inşallah geçecek' İnsanlık olarak esenliğe, selamete kavuşacağız. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Hepimizin bu umudu taşıması lazım? Bu sinerjiyle, duayla, birlik ve beraberlikle bugünleri aşacağız, buna inancımız tam. Bütün kurumlarımız, bütün ilgili personelimiz görevlerinin başında fedakarca çalışıyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere görevini kahramanca yürüten bütün çalışanlarımızı canı gönülden kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun. Var olanın üzerine koyarak, gücüne güç katarak yolumuza devam edeceğiz.?'KRONİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN CERRAHİ MÜDAHALELER ŞARTTIRBakan Kasapoğlu, liglerin ertelenmesi nedeniyle kulüplerin yaşadığı finansal sıkıntıları bildiklerini ve süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu;'Daha önceki finansal meselelere, virüsün açtığı tahribat da eklenince bir gelinen noktanın son derece sıkıntılı bir seviyeye yükseldiğinin farkındayız. İfade etmeliyim ki bu konuda attığımız ve atacağımız adımlar, sorunun derinlemesine ele alma ve sürdürülebilir neticeler ortaya koyma ekseninde olacaktır. Günlük reçeteler hastalığın sadece semptomlarını ortadan kaldırıyor. Kronik problemlerin çözümü için cerrahi müdahaleler şarttır. Bu konuda bildiğiniz gibi futbolumuzun meselelerini masaya yatırmak için tarihimizin en geniş kapsamlı futbol çalıştayını düzenledik. Oraya katılan bütün kulüplerimiz, problemlerini ve çözüm yollarını son derece demokratik bir atmosferde ifade ettiler. Çalıştayın çıktıları ve raporlar anbean Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşıldı. Öne çıkan başlık kulüplerin eski hatalarını tekrarlamaması yönündedir.''SPORDA İTHAL EDEN DEĞİL, İHTAÇ YAPAN ÜLKEYE DÖNÜŞMELİYİZKulüplerin altyapıya önem vermesi gerektiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, 'Pandemiden sonrasını nasıl fırsata çevireceğimizi öncelememiz gerekiyor. Post Corona döneminde futbolun, kulüp ve spor yönetiminin yeni normallerini iyi analiz etmek lazım. Elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanmak zorunluluğumuz var. Bundan sonra futbolda ithal ikame, dışa bağımlılık, üretim yapılmadan artık mümkün değil. Bakanlık olarak biz de bütün spor stratejimizi bu şekilde uyguluyoruz. Altyapının, üretimin önemini vurguluyoruz. Sporda ithal eden değil ihraç yapan ülkeye dönüşmeliyiz diyoruz. Çalıştayda da temel konu ve stratejilerimiz hep bunların üzerineydi. Bundan sonra mali anlamda 'Ayağını yorganına göre uzatan', sportif anlamda tüketimden çok üretimi olan, ithalatı değil ihracatı önceleyen kulüplerimizi destekleyeceğiz. Nasıl teknolojiden tarıma, sanayiden ticarete, sağlıktan savunma sanayine kadar milli bir kalkınma hamlesine geçiyorsak bu Futbol için de aynı anlayış geçerli.' dedi.'AVRUPA LİGLERİ İLE ARADAKİ FARKI KAPATMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE BİR FIRSAT VARBakan Kasapoğlu kulüplerin pandemiyi bir fırsata dönüştürmesi gerektiğini kaydederek, 'Şimdi bu aradaki farkı kapatmak için önümüzde bir fırsat var. Önce gerçeklerle yüzleşip, sorunları kabullenip, kendi özgün çözüm modelimizi geliştireceğiz. Sonra kendi futbol modelimizi sürdürülebilir bir topyekün başarıya taşımak için çalışacağız. Artık 'daha fazla transfer nasıl yaparım' ya da 'yabancı oyunculardan alınan vergiler düşürülmeli' veya benzer mantalitede talepler yerine, 'maliyetleri ne kadar daha fazla düşürürüz', 'altyapıdan kaç oyuncu yetiştirim', 'İki amatör branşın bütçesi kadar bütçeyi, tek bir futbolcuya vermemeliyim' diye düşünmemiz lazım. Türkiye'yi, gerek üretimiyle, gerekse sahip olduğu know how'la dünya futbolunu domine edecek bir seviyeye çıkarmak için önümüzde hiçbir engel yok.? değerlendirmesinde bulundu.'AMATÖR BRANŞLAR İLE İLGİLİ SON DÜZENLEME MALİYE BAKANLIĞIMIZA GÖNDERİLDİBakan Kasapoğlu, devletin vergi iadeleriyle, stopaj iadeleriyle amatör branşları desteklemeye devam ettiğini vurgulayarak, 'Bu hususta son düzenleme Maliye Bakanlığımıza gönderildi. Kısa bir süre içerisinde nakit akışının sağlanacağını düşünüyorum. Amatör branşlara yönelik yaklaşımların devamlılığının sürdürülmesi noktasında olduğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum.' dedi.Bakan Kasapoğlu, tüm kulüplere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı;'Biliyorum ki burada olan herkesin ortak derdi Türk sporudur, Türk sporunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Devletimiz, kulüplerimizin yanında olmaya dün olduğu gibi yarın da devam edecektir. Su akar yolunu bulur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın.'Açılış konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp temsilcileriyle değerlendirmelerde bulundu.