Spor Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Beykoz'da İki Okul Açtı 1

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İlkokulu ve Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nun açılışını yaptı. Açılışa ayrıca, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGAMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran ve çok sayıda davetli katıldı.Açılışta ilk söz alan TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti."BURADA OKUYACAK ÖĞRENCİLERİN ATATÜRKÇÜ VE İLERİYİ GÖREN VİZYONLU ÖĞRENCİLER OLARAK YETİŞMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"Ardından söz alan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise, 'TFF aslına baktığınız zaman Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Bu sivil toplum kuruluşu olarak ben ve arkadaşlarım TOGEMDER ile yola çıktık. Bugün 5. Okulun açılışını yapıyoruz. Ben burada okuyacak öğrencilerin Atatürkçü ve ileriyi gören vizyonlu öğrenciler olarak yetişmesini temenni ediyorum. Tabi Hüsnü bey başta olmak üzere tüm federasyon yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi."DEMİRÖREN'E KATKILARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"Daha sonra konuşan TFF Başkanı Hüsnü Güreli de okulların yapımında emeğe geçenlere teşekkür ederek, 'En büyük teşekkürü dostum ve dava arkadaşımız, birlikte yola çıktığımız Yıldırım Demirören Başkanımıza teşekkür ediyorum. Zira, TOGEMDER'in bu talebi bize geldiği anda, büyük şevk ve süratle hayır işlerine çok önem veren Yıldırım Demirören başkanımıza emekleri için, Türk futboluna verdiği emekler için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Bu şehrin valisi olarak emeği geçenlere teşekkür ediyor. Şehrimize bu hayır, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi."YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, 'Gerçekten ülkemiz Avrupa'nın en yoğun genç nüfusa sahip bir ülke. Bu bağlamda bizde bakanlık olarak diğer kurumlarla işbirliğini çok önemsiyoruz. Bu anlamda da yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eğitim ve bilginin en büyük güç olduğuna dikkat çekerek, bütçede en büyük payın eğitime ayrıldığını kaydetti. 16 yıl içinde eğitimin kalitesi için alt yapının hazırlandığını ve derslik sayısının 2 katına çıkarıldığını ifade etti."TEKLİ EĞİTİM İÇİN 454 OKUL DAHA YAPMAMIZ LAZIM"Binali Yıldırım, 'Bakanlığımız ve valiliğimizce yapılan yatırımlarla çok mesafe aldık. Ancak henüz tekli öğretime geçecek seviyeye gelemedik. 454 tane daha okul yapmamız lazım. Nisan ayından itibaren sizlerin destekleri ile bu işleri el birliği ile yapacağız ve İstanbul'da da tekli eğitime geçeceğiz" dedi."İSTANBUL'U DÜNYANIN 10'UNCU BÜYÜK ŞEHRİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"İstanbul 3.0 döneminin geride bırakıldığını ve 4.0 dönemi için yola çıktıklarını belirten Yıldırım, 'Akıllı İstanbul yönetimiyle İstanbul'u dünyanın 10'uncu büyük şehri haline getirmeyi hedefliyoruz. Eğitimi, kültür sanat faaliyetleriyle, ulaşım sorunlarının çözülmesiyle, turist sayısını 22 buçuk milyona çıkarmış, ihracattaki payını 125 milyar dolara çıkarmış ve Türkiye'de son 5 yılda en 500 bin katkı sağlamış bir İstanbul hayal edin. Bu İstanbul, sadece 2023'e giderken dünyada bir marka şehir olmayacak, aynı zamanda Türkiye'mizin 100'üncü yıl hedeflerini de gerçekleştirmede itici bir güç olacak. O yüzden İstanbul'a ve İstanbullulara çok büyük görev düşüyor." İfadelerini kullandı.Konuşmaların ardından protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı. Daha sonra Binali Yıldırım ve beraberindeki protokol üyeleri kurdele keserek okulların açılışını yaptı.