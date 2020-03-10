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Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması.

10.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:26
Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması
Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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