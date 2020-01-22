Haberler » Spor » Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Türkoğlu'na ziyaret - Spor

Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Türkoğlu'na ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.

22.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:15Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Türkoğlu'na ziyaret

Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet , Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Türkiye Federasyonu'nun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TBF Başkan Vekili Mehmet Fatih Öztürk ve TBF CEO'su Ömer Onan da yer aldı.

Buluşmada, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hidayet Türkoğlu, tesisleşme hedefleri kapsamında Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Gelişim Merkezi projesi hakkında görüştü ve arazide incelemeler yaptı. Kasapoğlu ve Türkoğlu ayrıca; TBF'nin basketbolun gelişimini desteleyecek diğer projeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na görüşme sonunda isminin yazılı olduğu milli takım forması ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabı hediye edildi.



Mehmet Kasapoğlu, basketbol, Türkoğlu, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:34  BB Erzurumspor maçından notlar
20:30  Maçın ardından
20:28  Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, ameliyat oldu
20:19  Marek Hamsik'in Juventus'a Attığı En İyi Beş Gol
20:18  Robert Prosinecki: "Mensah, takım arkadaşlarından özür diledi"
22.01.2020 20:46:53