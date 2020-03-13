Menü
Haberler ›› Güncel ››SPOR BAKANI KASAPOĞLU SPORDA ALINAN YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİN AÇIKLADI - Güncel

SPOR BAKANI KASAPOĞLU SPORDA ALINAN YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİN AÇIKLADI

(Tür: Ankara)

13.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:02
(Tür: Ankara ) SPOR BAKANI KASAPOĞLU SPORDA ALINAN YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİN AÇIKLADI

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı Güncel
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu