SPOR Balıkesirspor-Afjet Afyonspor hazırlık maçı yarıda kaldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor ve 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afjet Afyonspor arasındakı hazırlık maçı, 62'nci dakikada çıkan olaylar nedenıyle yarıda kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Balıkesirspor, Zafer Stadyumu'nda Afjet Afyonspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Balıkesirspor sahaya Atilla, Doğa, Okan, Alperen, Glumac, Oğuzhan, Firkan, Serdar, Emir, Foxi ve Anıl 11 ile çıkarken, Afjet Afyonspor Mehmet Doğan, Caner, Muhammed Serdar, Emre, Ali Kılıç, Oktay, Doğan, Mehmet Tosun, Onur, Aykut ve Enes 11 ile sahada yer aldı. Maçın ilk yarısında her iki takımda etkili bir görüntü ortaya koydu.

27'nci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Afjet Afyonspor'dan Mehmet Tosun rakibi Foxi'ye ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Foxi, atışı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. 45'inci dakikada Muhammet Serdar, ceza sahasında yakaladığı pozisyonu gole çevirdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

51'inci dakikada Balıkesirspor, Anıl'ın attığı golle 2-1 öne geçti.

62'nci dakikada Balıkesirspor'dan Furkan ile Afjet Afyonspor'dan Mehmet Tosun arasında yaşanan iki mücadele sonrasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek fiziksel temasa dönüşünce her iki takımın oyuncuları ve az sayıdaki Afyonspor taraftarı yaşanan gerginliği tırmandırdı. Olayların bir anda büyümesi üzerine Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan'ın talimatı ile takımı soyunma odasına yöneldi. Karşılaşmanın hakemleri Balıkesirspor takımının sahaya dönmemesi üzerine müsabakayı sona erdirdi.

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Kaynak: DHA