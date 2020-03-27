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SPOR Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları

SPOR Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrılarıVIDEO YOKGürkan DURALBURSA,(DHA) -'Evde kal' çağrılarına destek veren Barış Ermiş, evini kafeteryaya çevirdiği video ile basketbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

27.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:49
SPOR Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları
VIDEO YOK
Gürkan DURALBURSA,(DHA) -
'Evde kal' çağrılarına destek veren Barış Ermiş, evini kafeteryaya çevirdiği video ile basketbolseverlere keyifli anlar yaşattı.
Koronavirüs salgını nedeniyle basketbolda liglere ara verilmesinin ardından, sporcular 'Evde kal' çağrısına hassasiyet gösteriyor.
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden TOFAŞ'ın deneyimli oyuncusu Barış Ermiş de, ailesiyle birlikte evinde kalarak, bu çağrıya çektiği keyifli videolar ile cevap veriyor. Daha önce çocuklarıyla birlikte yaptığı antrenmanların görüntülerini paylaşan 35 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez ise mutfağını sembolik bir kafeteryaya çevirdi. Ermiş'in paylaştığı video, sosyal medyada büyük ilgi çekerken aynı zamanda beğeni topladı. SPOR Barış Ermiş’ten yüzleri gülümseten ’Evde kal’ çağrıları

Kaynak: DHA

Etiketler: Barış Ermiş, DHA, Güncel

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SPOR Barış Ermiş'ten yüzleri gülümseten 'Evde kal' çağrıları

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