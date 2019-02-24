24 Şubat 2019, 15:32
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Spor Başakşehir'in Stadında Zemin Çalışmaları Sürüyor

Spor Başakşehir'in stadında zemin çalışmaları sürüyorİSTANBUL DHAOlumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması öncesi, maçın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zemin temizliği çalışmaları devam ediyor.

Spor Başakşehir'in stadında zemin çalışmaları sürüyor

İSTANBUL DHA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması öncesi, maçın oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda zemin temizliği çalışmaları devam ediyor.

Lider Başakşehir'in dün akşam Bursaspor'u konuk ettiği mücadelede hakem Halis Özkahya, 5. dakikada görüş açısının düşmesini gerekçe göstererek maçı tatil etmişti. Ev sahibi kulüp de bugün yaptığı bir paylaşımla, saat 1900'a ertelenen maç öncesinde saha temizliği çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bursaspor, İstanbul, Başakşehir, Güncel
Kaynak: DHA