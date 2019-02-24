Spor Başakşehir
'in stadında zemin çalışmaları sürüyor
İSTANBUL DHA
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Medipol Başakşehir - Bursaspor
karşılaşması öncesi, maçın oynanacağı 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda zemin temizliği çalışmaları devam ediyor.
Lider Başakşehir'in dün akşam Bursaspor'u konuk ettiği mücadelede hakem Halis Özkahya
, 5. dakikada görüş açısının düşmesini gerekçe göstererek maçı tatil etmişti. Ev sahibi kulüp de bugün yaptığı bir paylaşımla, saat 1900'a ertelenen maç öncesinde saha temizliği çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Bursaspor, İstanbul, Başakşehir, Güncel
Kaynak: DHA