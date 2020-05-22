SPOR Başkan Bilgin, Galatasaray formalı çocuğu Sivassporlu yaptı

Başkan Bilgin, Galatasaray formalı çocuğu Sivassporlu yaptıSİVAS, (DHA) - SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin üzerinde Galatasaray forması bulunan çocuğu bir süre sohbet ettikten sonra ikna ederek Sivassporlu yaptı.

22.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:54
Başkan Bilgin, Galatasaray formalı çocuğu Sivassporlu yaptı
SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin üzerinde Galatasaray forması bulunan çocuğu bir süre sohbet ettikten sonra ikna ederek Sivassporlu yaptı. Bilgin, çocuğa kırmızı-beyazlı forma hediye etti.
Geçen salı günü kent merkezindeki Tarihi Jandarma Binası restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in yanına Eymen Kaymakçı, Miraç Eymen Uyar ve Kerem Meriç Danacı geldi. Başkan Bilgin, çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve küçük Yiğidolar'dan birinin üzerinde Galatasaray forması olduğunu gören Bilgin, Sivasspor forması hediye etme sözü verdi.
Bugün makamında çocukları ağırlayan Başkan Hilmi Bilgin verdiği sözü yerine getirerek onlara Sivasspor formalarını hediye etti. Çocuklar, hediye için Bilgin'e teşekkür etti.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ziyarette yaptığı konuşmada, "Sivasımızın en büyük değeri Sivassporumuza sahip çıkmak 7'den 70'e tüm Sivaslıların görevidir. Tabii bu sevgiyi de gelecek kuşaklara aktarmamız önemli. Onlara sporu ve Sivasspor'u sevdirmemiz gerekiyor. Tarihi Jandarma Binası restorasyon çalışmalarını incelerken bu minik kardeşlerimizle karşılaştık, samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Üstlerinde Galatasaray forması vardı, biz de kendilerine hem Sivasspor forması hediye edelim hem de Sivasporlu yapalım, dedik. Kabul ettiler. Bugün sözümüzü tutarak Sivasspor formamızı Eymen'e, Miraç'a ve Kerem'e verdik. Artık onlar da Sivassporlu oldu" dedi. SPOR Başkan Bilgin, Galatasaray formalı çocuğu Sivassporlu yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hilmi Bilgin, Galatasaray, Sivas, DHA, Güncel, Haber

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