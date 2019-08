Spor başpehlivan kara'nın oğlu potada parlıyor

Başpehlivan Kara'nın oğlu potada parlıyorAli Can ZERAY - Olgay GÜLER EDİRNE,(DHA)-TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 şampiyonluğu bulunan efsane pehlivanlardan Recep Kara'nın 13 yaşındaki 2.05'lik oğlu Emin Kara, basketbolun öncü kulüplerinden Anadolu Efes altyapısında adından söz ettiriyor. Başarılı olmak için babasıyla güreş antrenmanlarına katılarak dayanıklılığını arttırdığını ifade eden Kara, Ben de babam gibi şampiyon bir sporcu olmak istiyorum dedi. Edirne 'de devam eden U14 Balkan Şampiyonası'na takımıyla birlikte katılan ve maçlarda gösterdiği performansla göz dolduran Emin Kara, babası Recep Kara gibi başarılı bir sporcu olmak için çok çalıştığını söyledi. Babasıyla haftasonları güreş antrenmanı yaparak dayanıklılığını arttırdığını kaydeden Kara, hedefinin NBA'de forma giymek olduğunu ifade etti.BASKETBOLU ÇOK SEVİYORUM3 senedir basketbol sporuyla ilgilendiğini ifade eden Emin Kara, başarılı olmak için çok çalıştığını belirtti. Spor yaparken babasını örnek aldığını kaydeden Kara; Basketbol oynamayı seviyorum çünkü hem fiziğime elverişli bir spor hem de babamdan gelen bir şevkle spor yapmayı çok seviyorum. 4 sene öncesine kadar ben de babam gibi güreşiyordum. Basketbola başladıktan sonra ikisini aynı anda yürütebilir miyim diye düşündüm. Bir karar vermek zorundaydım ben de basketbolu seçtim dedi.HEDEFİM NBA'DE OYNAMAKGüreşin zor bir spor olduğunu ve boyunun bu sporu yapmaya elverişli olmadığı için basketbolu seçtiğini söyleyen Kara, Güreş zor bir spor, boyum da uzun ve güreşte çoğu sporcunun boyu kısa olduğu için zor olacağını düşündüm. Şu anda boyum 2.05, uzamaya devam ediyorum. 2.15 civarında olmak istiyorum. Hedefim öncelikle Anadolu Efes A Takımı'nda oynamak, onları şampiyon yapmak, Allah izin verirse ondan sonra da NBA diye konuştu.BABAM GİBİ ŞAMPİYON BİR SPORCU OLMAK İSTİYORUMKendisinin de babası gibi şampiyon bir sporcu olmak istediğini ifade eden Kara, Çok kilo verdim, çok çalıştım. 2 sene öncesine kadar böyle değildim. Efes'e gelmek beni çok motive etti. Antrenörlerim olsun, hocalarım olsun beni çok motive ettiler. Arkadaşlarım da bana çok destek verdiler. Sertliğimi arttırmak için babamla birlikte çalışıyoruz, haftasonları güreşiyoruz. Güreşi de seviyorum ve yapmayı da biliyorum. Ben de babam gibi şampiyon bir sporcu olmak istiyorum şeklinde konuştu.Kara'nın takım arkadaşı Yağız Uraslı da Emin'in başarılı olmak için çok çalıştığını dile getirdi. Uraslı, Emin'in en eski ve en yakın arkadaşıyım. Bu spor için çok çalışıyor. Her gün özel idmanlar yaptık. Her sabah okula gitmeden önce özel idmanlar yapıyorduk. Çok çalışkan birisi. Hiçbir zaman pes etmeyeceğini biliyorum. Her zaman arkasındayız dedi.