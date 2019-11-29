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Spor batman'da teknik direktör ve sporculara saldırı

Olcay Şahan: Kendimi bulmak zaman aldı"Taraftarlarımızı arkamıza aldığımızda bizi Denizli'de kimse yenemez""5 haftada 15 puan toplamak istiyoruz"Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de Çaykur Rizespor galibiyetiyle nefes alan Yukatel Denizlispor'un sezon başında Trabzonspor'dan transfer...

29.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:56
Olcay Şahan: Kendimi bulmak zaman aldı
"Taraftarlarımızı arkamıza aldığımızda bizi 'de kimse yenemez"
"5 haftada 15 puan toplamak istiyoruz"
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de Çaykur Rizespor galibiyetiyle nefes alan Yukatel 'un sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği gurbetçi yıldız Olcay Şahan, kendisini bulmasının zaman aldığını ancak her hafta performansını yükselttiğini söyledi.
Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor'da parlayıp A Milli Takım'da 29 maça çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yeşil-siyahlı takımın son durumunu ve kendi performansını Demirören Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Transferin son günlerinde dahil olduğu Denizlispor'da çıktığı 9 lig maçında 1 gol atan, son dönemde ise taraftardan tepki alan Olcay, takım olarak her hafta uyum ve performanslarının arttığını dile getirdi.
Ligin ilk 12 haftasına bakıldığında bulundukları konumun iyi olduğunu ifade eden Olcay Şahan, teknik direktör değişikliğinin takıma pozitif etki ettiğini, saha içindeki koşu mesafelerinin ve ikili mücadele istatistiklerinin yükseldiğini belirtti. Haftalar ilerledikçe çok daha iyi bir performans ortaya koyacağına inandığını kaydeden Olcay, "Yeni kurulan bir ekibiz. Yeni oyuncuların gelmesiyle birlikte takımlarda adaptasyon zaman alır. Birbirimize iyi uyum sağlamaya başladık. Bunu da sahaya yansıtıyoruz. Ben Denizlispor'a gelmeden önce uzun süre oynamamıştım. Kendimi bulmak biraz zaman aldı. Kendimi bulduğumu, performansımı her hafta üzerine katarak artırdığımı düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini bu camia için yapmaya çalışıyorum" dedi.
"TARAFTARLARIMIZI ARKAMIZA ALDIĞIMIZDA BİZİ DENİZLİ'DE KİMSE YENEMEZ"
Süper Lig'in zorlu bir maraton olduğunu belirten Olcay Şahan, "9 sezon sonra Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Bundan zevk almamız lazım, keyfini çıkarmamız lazım. Taraftarlarımızın daha çok desteğine ihtiyacımız var. Burası bizim evimiz. Seyircimiz bizim itici gücümüz olmalı. Taraftarlarımızı arkamıza aldığımızda bizi Denizli'de kimse yenemez" diye konuştu.
5 MAÇTA HEDEF 15 PUAN
İlk yarıyı olabildiğince üst sıralarda bitirmek istediklerini belirten deneyimli futbolcu, "Ligde sezonun ilk devresinin bitimine 5 maç kaldı. 5 haftada 15 puan toplamak istiyoruz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Denizlispor her maça kazanmak için çıkar. Çaykur Rizespor maçını kazandık. Takım olarak moral seviyemiz üst düzeyde. Gaziantep maçını da kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Spor batman'da teknik direktör ve sporculara saldırı

Olcay Şahan, Denizlispor, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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