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Spor bayburt'ta teknik direktörden örnek davranış

SPOR Bayburt'ta teknik direktörden örnek davranışBAYBURT, (DHA) - Bayburt'ta çocuklarla gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için kurulan Soğukgözespor'da teknik direktör Rahman Köse, maç öncesi verdiği galibiyet primi sözünü tuttu.

09.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:13Spor bayburt'ta teknik direktörden örnek davranış
SPOR 'ta teknik direktörden örnek davranış
BAYBURT, (DHA) - Bayburt'ta çocuklarla gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için kurulan Soğukgözespor'da teknik direktör Rahman Köse, maç öncesi verdiği galibiyet primi sözünü tuttu. Sahadan galip ayrılan oyuncularını tebrik eden Köse, 40'ar TL dağıttı.
Günümüz futbolunda profesyonel oyuncular bile hak ettikleri primleri alamazken, Bayburtlu teknik direktör Rahman Köse örnek bir davranışa imza attı. Çocuklarla gençleri zararlı alışkanlıklardan, bilgisayar ve internet bağımlılığından korumak ve uzak tutmak için kurulan Soğukgözespor'da teknik direktörlük yapan Köse, futbolcularına kazandıkları maç sonrasında soyunma odasında galibiyet primi dağıttı.
Bayburt'ta, Soğukgözespor ile Demirözü arasında oynanan U14 Ligi karşılaşması öncesinde Rahman Köse, futbolcularına maçı kazanmaları durumunda prim vereceğini açıkladı. Kişi başı 40 TL prim sözü veren Köse'nin öğrencileri, bu motivasyon ile çıktıkları maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Teknik direktör Rahman Köse de verdiği sözü tutarak oyuncularını hem galibiyetten dolayı kutladı hem de primi soyunma odasında dağıttı. Köse yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyarak Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyledi.

Bayburt, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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