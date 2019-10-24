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Spor belhanda'dan 'özür' açıklaması

Belhanda'dan 'özür' açıklamasıHaketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldümAmacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymakİSTANBUL, (DHA) - Younes Belhanda, Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak.

24.10.2019 13:45
Belhanda'dan 'özür' açıklaması
Haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm
Amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak
İSTANBUL, (DHA) - Younes Belhanda, Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim dedi.
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile oynanan mücadelede oyundan çıkarken tribünlere tepki göstermesi hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama bulundu.
Galatasaray ile şampiyonluk kupasını kaldırdığı bir fotoğrafını paylaşan Faslı 10 numara, Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAFLI)
Spor belhanda'dan 'özür' açıklaması

Younes Belhanda, Galatasaray, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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