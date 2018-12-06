Spor Beşiktaş Alanya
'ya gitti
ANIL UÇAN İSTANBUL(DHA
)
Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor
maçı için Alanya'ya gitti.
Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için 15.00'de İstanbul Sabiha Gökçen
Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel uçak ile Alanya'ya gitti. Siyah Beyazlı oyuncular uçaklarına binmeden önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan yolcular ile fotoğraf çektirdiler.
Öte yandan kafilede sakatlığı bulunan Pepe, Roco, Babel
, Lens ve Caner Erkin
yer almadı.
(FOTOĞRAFLI)
DHA,İstanbul,Beşiktaş,Alanya
06 Aralık 2018 Perşembe 16:15