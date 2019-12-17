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Spor beşiktaş, erzincan'a geldi

Beşiktaş, Erzincan'a geldiCoşkun MENEK / ERZİNCAN (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maç için Erzincan'a geldi.

17.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:07
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Coşkun MENEK/ ERZİNCAN (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maç için Erzincan'a geldi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 13.00'te Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak. Siyah beyazlı takım, bu maç öncesinde özel uçakla akşam saatlerinde Erzincan'a geldi. Beşiktaş'ı havalimanında bir grup taraftar, çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirebilme adına birbiriyle yarıştı. Karayoluyla konaklayacağı otele geçen siyah beyazlı kafile, yarın oynanacak maç öncesinde kampa girdi.
Spor beşiktaş, erzincan'a geldi

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Erzincan, Güncel

Kaynak: DHA


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