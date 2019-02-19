Spor Beşiktaş
, Fenerbahçe
derbisinin hazırlıklarına devam etti
Ali DANAŞ İSTANBUL (DHA
) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Koşu ve istasyon çalışması ile başlayan antrenman top kapma çalışması ile devam etti. İkinci bölümde iki ayrı grup halinde hücum taktiği çalışan futbolcular, çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Gözündeki rahatsızlığı devam eden Oğuzhan Özyakup
antrenmana çıkmazken, yarım saat salonda çalışan Burak Yılmaz
günü takımdan ayrı koşu antrenmanı ile bitirdi. Siyah beyazlılar
, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.
DHA,Beşiktaş,Fenerbahçe
Kaynak: DHA