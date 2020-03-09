SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladıAli DANAŞ - Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.
09.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:01
SPOR Beşiktaş , Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
Ali DANAŞ - Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma koşularının ardından kondisyon hareketleri yapan futbolcular, antrenmana top kapma çalışması ile devam etti. MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular ikinci bölümde içeri girerken, diğer futbolcular mini kale ve devamında çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Soğuk algınlığı geçiren Caner Erkin antrenmana katılmazken, Dorukhan Toköz bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.
Ali DANAŞ - Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma koşularının ardından kondisyon hareketleri yapan futbolcular, antrenmana top kapma çalışması ile devam etti. MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular ikinci bölümde içeri girerken, diğer futbolcular mini kale ve devamında çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Soğuk algınlığı geçiren Caner Erkin antrenmana katılmazken, Dorukhan Toköz bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SPOR Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Güncel
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