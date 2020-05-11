Haber, Son Dakika, Haberler

SPOR Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Altaylı futbolcuların karantinada kaldığı yurttan ve çalıştığı...

SPOR Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Altaylı futbolcuların karantinada kaldığı yurttan ve çalıştığı odalardan görüntülerVIDEO YOK8 futbolcu için özel odalar hazırlandı ve aynı katta karantina sürecini geçiriyorlarKaan ÜLKER ?

11.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:13
SPOR Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Altaylı futbolcuların karantinada kaldığı yurttan ve çalıştığı odalardan görüntüler
VIDEO YOK
8 futbolcu için özel odalar hazırlandı ve aynı katta karantina sürecini geçiriyorlar
Kaan ÜLKER ? Ata SELÇUK İSTANBUL, (DHA) - Yurt dışından gelen Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Altaylı futbolcuların 14 günlük karantina süreci devam ediyor. Futbolcular, Spor Bakanlığı, Yurt Müdürlüğü ve kulüplerinin kendilerine sağladığı imkanlar sayesinde bireysel çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
8 FUTBOLCU AYNI YURTTA KARANTİNADA
Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır futbol müsabakası oynanmıyor. Açıklanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında Türkiye'de 12 Haziran'da liglerin başlaması hedefleniyor. Bu bağlamda ülkelerinde olan birçok yabancı futbolcu da Türkiye'ye döndü. Geçtiğimiz hafta ülkeye gelerek, Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan Beşiktaşlı futbolcular Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve Rebocho'nun yanı sıra Gençlerbirliği'nden Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan, Altay Kulübü'nden ise Leandro Kappel, hazırlanan imkanlar sayesinde bireysel çalışmalarını 1 haftadır burada sürdürüyor.
HER FUTBOLCUYA BİR ODA, BİR SPOR SALONU SAĞLANDI
Oyunculara, Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatı ile yurt yönetimi tarafından her imkan sağlanıyor. Kendilerine bir oda bir de spor yapılması için bir alan ayrılan futbolcuların, kaldıkları odanın tam karşısına kulüplerinin de yardımıyla malzemeler yerleştirildi ve getirilen spor aletleriyle çalışma imkanı sağlandı.
SORUMLULUK BAKANLIĞA BAĞLI YURT MÜDÜRLÜĞÜNDE; AFAD, KIZILAY, SAĞLIKÇILAR ve EMNİYET GÜÇLERİ KATKI YAPIYOR
Karantinaya gelenler için tüm sorumluluk yurt müdürlüğünde. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde olan ve İstanbul İl Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurdunda her türlü tedbir alınıyor. Yaklaşık 100 yataklı yurtta kalanlar çeşitli bloklara ayrılmış durumda. Koronavirüs testi pozitif olanlar tek bir yerde toplanırken, futbolcular aynı blokta ve aynı katta kalıyorlar. Yurdun temizliğini AFAD, yemek tedariğini Kızılay üstlmenmiş durumda. Sağlıkçılar her gün kontrollerini yapıp, ilaç ve diğer gereçleri sağlıyor. Polisler ise her noktada güvenliği sağlıyor. Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda müdüründen tutun her görevli memura kadar kadar herkes yoğun bir çaba sarfedip AFAD ve Kızılay yetkilileri ile sağlıkçılara destek oluyor. 14 günlük karantına sürece mecburi olan futbolcular yaklaşık 10 gündür yurtta. Beşiktaşlı futbolcular Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve Rebocho'nun yanı sıra Gençlerbirliği'nden Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan, Altay Kulübü'nden ise Leandro Kappel'in cuma günü yurttan tahliye olmaları bekleniyor. SPOR Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Altaylı futbolcuların karantinada kaldığı yurttan ve çalıştığı...

Kaynak: DHA

Etiketler: Gençlerbirliği, Karantina, Beşiktaş, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan’ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük’te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? Haber
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor Haber
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar Haber
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Haberler››Güncel››SPOR Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Altaylı futbolcuların karantinada kaldığı yurttan ve çalıştığı... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:42: Ümraniye'de berber ve kuaförlere hijyen seti dağıtıldı - Haber 14:41: Doktor eşi sosyal medyadan çağrı yaptı, plazma kan bulundu - Haber 14:40: AB'den İsrail'e ilhak uyarısı - Haber 14:39: Glütensiz kafede online satışlar başladı - Haber 14:37: Berberler ve kuaförler müşteri kabul etmeye başladı - Haber 13:26: MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı - Haber 12:56: Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor - Haber 10:35: 15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi - Haber 09:09: Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi - Magazin