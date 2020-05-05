Haber, Son Dakika, Haberler

SPOR Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladı

SPOR Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladıİSTANBUL,(DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler de takım halinde yapılan antrenmanlara bir süreliğine ertelemişti.

05.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:13
SPOR Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladı
İSTANBUL,(DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler de takım halinde yapılan antrenmanlara bir süreliğine ertelemişti. Son olarak 19 Mart'ta birlikte antrenman yapan Beşiktaş, bugün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı.
Gerçekleştirilen çalışmada, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile özel izinli Rıdvan Yılmaz yer aldı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp açma germe çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları yapan futbolcular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
FOTOĞRAFLI
SPOR Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Beşiktaş, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haberler
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu’ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM’ler değil Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Suriye ekonomisinin yüzde 60’ını elinde bulunduran kuzen, Esed’e meydan okudu Haberler
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Haberler››Güncel››SPOR Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:34: Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılaydan iftar - Haber 21:30: Mali'deki silahlı saldırılarda ocak mart arasında 380 sivil öldürüldü - Haber 21:28: Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Haber 21:26: Hamas: İsrail ile esir takası müzakerelerinde ilerleme yok - Haber 21:25: Japonya'da 5.0 büyüklüğünde deprem - Haber 21:23: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum - Haber 21:03: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var - Haber 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber 14:27: Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü - Haberler