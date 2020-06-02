SPOR Beşiktaş, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

SPOR Beşiktaş, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdiİSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdüğü hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

02.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:55
SPOR Beşiktaş, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi
İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdüğü hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kondisyon ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi.
Siyah beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
(FOTOĞRAFLI)
SPOR Beşiktaş, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş, Sabah, DHA, Güncel, Haber

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