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Spor beşiktaş ikinci devre hazırlıkları için antalya'da

SPOR Beşiktaş ikinci devre hazırlıkları için Antalya'daAli DANAŞ ANTALYA,(DHA) -Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirecek olan Beşiktaş, Antalya Havaalanı'nda taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı.

03.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:07
SPOR ikinci devre hazırlıkları için 'da
Ali DANAŞ ANTALYA,(DHA) -
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştirecek olan Beşiktaş, Antalya Havaalanı'nda taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı.Siyah beyazlı taraftarlar en fazla desteği Atiba ve Abdullah Avcı'ya gösterdi.
10 Ocak tarihine kadar bölgesinde kamp yapacak olan siyah-beyazlılar Macaristan'ın Mezokovesd ve TFF 1'inci Lig'den Altınordu ile hazırlık maçı oynayacak.
Asbaşkan Emre Kocadağ'ın kafile başkanlığı yaptığı kamp kadrosunda genç futbolcuların da dahil olduğu 31 futbolcu olacak.
Siyah beyazlılar Belek'teki ilk idmanını bu akşam saat 1800'de yapacak.
Spor beşiktaş ikinci devre hazırlıkları için antalya'da

Beşiktaş, Antalya, Belek, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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