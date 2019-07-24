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SPOR Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti

Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gittiAnıl UÇANİSTANBUL(DHA)Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg şehrine gitti.

24.07.2019 14:42
SPOR Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti
Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti
Anıl UÇANİSTANBUL(DHA)
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg şehrine gitti.
Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak olan siyah beyazlı kafile saat 12.00'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Salzburg'a hareket etti. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz,Güven Yalçın, Umut Nayir yer aldı.
Öte yandan Bosna-Hersekli genç futbolcu Ajdin Hasiç de Beşiktaş'ın Avusturya kampının kadrosunda yer alacak. Deneme amaçlı siyah beyazlılarla antrenmanlara çıkacak genç futbolcunun göstereceği performansa göre resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak. SPOR Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti

Avusturya, Beşiktaş, Salzburg, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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