SPOR Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi

Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendiÇağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular ve tesis çalışanları olması sebebiyle antrenmanlarına bir süre ara veren Beşiktaş, üç gün önce yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıkması sonrası antrenmanlarına dün...

21.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:25
Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular ve tesis çalışanları olması sebebiyle antrenmanlarına bir süre ara veren Beşiktaş, üç gün önce yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıkması sonrası antrenmanlarına dün akşam yeniden start verdi.
13 Mayıs Çarşamba günü yapılan testlerin ardından 14 Mayıs Perşembe günü kulüpteki 8 ismin pozitif çıkmasıyla sarsılan siyah beyazlı ekip, antrenmanlarına ara verme kararı almıştı. Üç gün önce yapılan testlerin ardından önceki gün gelen sonuçlar ise Beşiktaş'ı rahatlattı. Testleri pozitif çıkan 8 kişinin yanı sıra tüm futbolcu, teknik heyet, idari heyet ve kulüp personelinin de son yapılan testlerinin negatif çıkmasıyla Beşiktaş antrenmanlarına yeniden başlama kararı aldı.
Bu kararın ardından dün yeniden yeşil zemine dönen siyah beyazlı futbolcular, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü. Tesislerde koronavirüs nedeniyle tüm önlemlerin alındığı öğrenildi. SPOR Beşiktaş’ın antrenmanı havadan görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Beşiktaş, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kayseri’de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Açık havada İstanbul’dan Uludağ’ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor’dan gönderilen Yiğit Şengil’i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin’den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı Haber
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir’deki bazı camilerin minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
Haberler››Güncel››SPOR Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:24: Yunus Emre Halk Çarşısı hizmete açıldı - Haber 10:24: Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 3 sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Haber 10:22: Bayramda Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek - Haber 10:21: Sahur vaktinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Haber 10:21: Irakllı model Hikmat Kucher: "Pandemi sonrası ilk seyahat edeceğim ülke Türkiye olacak" - Haber 09:58: Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu - Haber 09:53: Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? - Magazin 08:54: Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir - Ekonomi 08:44: 400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu - Haber