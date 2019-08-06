Haberler» Güncel» Haber

SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da

SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'daAnıl UÇAN İSTANBUL(DHA) - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.

06.08.2019 18:22
SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
Anıl UÇAN İSTANBUL(DHA) - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Victor Ruiz, İstanbul'a geldi.
İspanyol ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoper, Barcelona uçağıyla 17.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Ruiz, havalimanında kendisini karşılayan basın mensuplarına kartal pozu verdi. Az sayıda taraftarın karşıladığı Victor Ruiz, kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)
GÖRÜNTÜ DÖKÜNÜ
-Ruiz'in geliş kapısından çıkışı
-Ruiz'in kartal pozu vermesi
-Taraftarın Ruiz'e atkı takması
-Havalimanında yürüyüş
-Genel detaylar

Villarreal, Beşiktaş, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:29   Karaman'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı
19:29   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç...
19:29   Antalya'daki cinayet
19:26   İsrail Şeyh Salah hakkındaki "elektronik bileklik" kararını 3 ay uzattı
19:26   Kurban satıcıları dolandırıcılığa karşı uyarıldı
19:24   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Mekke Hastanesini ziyaret etti
19:23   Tebdir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin