SPOR Beşiktaş maçını tribünlerden takip eden kadın taraftarlardan ortak mesaj"Beşiktaş herkese örnek olsun""Stadyumlarda küfür azalsın""Erkeklere küfürsüz ortam eğitimi verilebilir""Böyle durumlara destek vermek hepimizin görevi""Beşiktaş'a sevgim bir kat daha arttı""Beşiktaş'ı bu öngörüleriyle seviyoruz""Beşiktaş her zaman ülkenin değerlerine sahip çıkıyor"Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor'u konuk eden Beşiktaş, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle, mücadeleyi kadın taraftarlara ücretsiz hale getirdi. Siyah-beyazlı kulüpten mücadelenin ücretsiz olacağının açıklanmasının ardından Beşiktaşlı kadın taraftarlar da stattaki yerlerini aldılar.Mücadeleyi tribünden takip edecek kadın taraftarlar, stadyumlarda daha fazla kadın futbolseverin yer alması için tribünlerdeki küfürlerin son bulması gerektiğini ifade etti. Beşiktaş Kulübü'nün dünyadaki değerlere önem verdiğinin altını çizen taraftalar, durumun diğer kulüpler tarafından örnek alınması gerektiğini ifade etti.Siyah-beyazlı kulübün toplumsal konularda her zaman öncelik ettiğini ifade eden bir kadın taraftar, "Daha önce stadyumda maç izleme şansım olmamıştı. Bugün kulüpten yapılan duyuruyu gördükten sonra çocuklarımı dershaneden alıp maça geldim. Böyle bir fırsatı bize verdikleri için Beşiktaş Kulübü ve çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu."KADINLARIN MAÇA GELMELERİNİ CANİ GÖNÜLDEN İSTERİM"Daha önce de maçları tribünden takip ettiğini belirten başka bir kadın taraftar ise, "Böyle bir etkinlikte yer almak istedim. Bunun için maça geldim. Kadınlar küfürden uzak durdukları için maçlara gelmiyorlar. Ancak kadınların da maçlara gelmesini cani gönülden isterim" dedi."BÖYLE DURUMLARA DESTEK VERMEK HEPİMİZİ GÖREVİ"Siyah-beyazlı kulübün böyle bir organizasyon düzenlemese de maça geleceğini belirten bir taraftar, "Maça zaten gelecektim ama böyle bir şey olduğunu görünce daha da mutlum oldum. Dikkat çekilmek adına yapılmış bir şey. Böyle durumlara destek vermek hepimizin görevi. O yüzden bu organizasyondan ötürü Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu."BEŞİKTAŞ'A SEVGİM BİR KAT DAHA ARTTI"Beşiktaş'ın yaptığı etkinlikle fark yarattığını belirten bir taraftar ise, "Beşiktaş kadınlara böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Kadınları böyle bir günde önemli kılmaları, diğer kulüplerin bir adım önüne geçirdi. Diğer kulüplerde böyle bir adım atılmadı. Beşiktaş'a sevgim sonsuzdu ancak bugün bir kat daha arttı. Ayrıca kadınlara seçme seçilme hakkı tanıdığı için Mustafa Kemal Atatürk'e de teşekkür ediyorum" diye konuştu."BEŞİKTAŞ'I BU ÖNGÖRÜLERİYLE SEVİYORUZ"Beşiktaşlı olmanın ayrıcalığını böyle durumlarda yaşadıklarını belirten bir taraftar ise şöyle konuştu:"Beşiktaşlı olmanın ayrıcalığı burada oluyor. Beşiktaş'ı sadece takım olarak değil, bu öngörülerle seviyoruz. Ayrıca kadın haklarına sahip olan ilk ülke olarak da çok onurlu ve gururluyuz. Bütün kadınlar için geleceğimizin güzel olmasını temenni ediyorum. Günümüz kutlu olsun.""BEŞİKTAŞ HER ZAMAN ÜLKENİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYOR"Stadyumda ilk kez maç izleyeceğini ifade eden bir öğrenci ise, "Beşiktaş her zaman ülkenin değerlerine sahip çıkıyor. Bugün de ülkenin en değerli varlıkları kadınlara sahip çıkmakta. İlk kez bu statta izleyeceğiz. Bunun için çok mutluyum. Biz öğrenci olduğumuz için genel olarak basketbol ve voleybol maçlarını takip edebiliyoruz. Bilet fiyatları fazla olduğu için stadyuma gelemiyoruz. Biraz azalsa tabii ki futbol maçlarına da gelebiliriz" ifadelerini kullandı."BEŞİKTAŞ HERKESE ÖRNEK OLSUN"Maçı takip etmek için ailesiyle gelen bir kadın taraftar ise Beşiktaş'ın herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. İnşallah herkes böyle şeyler yapar. Beşiktaş örnek olsun. Erkeklere küfürsüz ortam eğitimi verilebilir. Maçlarda çok fazla küfüre maruz kalındığı için kadınların maçlara gelmediğini düşünüyorum. Küfürsüz bir ortam olursa kadınlar maçlara daha fazla gelebilir" diye konuştu.