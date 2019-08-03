SPOR Beşiktaş
'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu
Tevfik Yamantürk 626 oyla yeniden divan başkanı seçildi
OLGUCAN KALKAN - ÖZGÜR KABAN İSTANBUL,(DHA) -
Beşiktaş 2019 yılı Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçiminde 626 üyenin oyunu alan Tevfik Yamantürk, 2'nci kez Divan Kurulu Başkanı seçildi.
Beşiktaş'ta 2019 yılı Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimi Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirildi. 947 kişinin oy kullandığı divan kurulu başkanlığı seçiminde oy kullanma işlemlerinin saat 1700'de tamamlanmasının ardından oy sayım işlemlerine geçildi. Kullanılan 947 oyun 626 oy alan Tevfik Yamantürk yeniden Divan Kurulu Başkanı oldu. Aday olan diğer isimlerden Şeref Nasır 286, Haluk Karakurt 29 oy alırken 6 oy ise geçersiz sayıldı.
TEVFİK YAMANTÜRK İSTANBUL'UN ANAHTARINI VERSELER KABUL ETMEM
Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan Tevfik Yamantürk, Gelip oy veren bütün üyelere teşekkür ediyorum. Bu sonuçları çok ciddi şekilde okuyacağız. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacağız. Bize oy vermeyen yüzde 35'in oyuna talibiz. Bunu iyi okumamız lazım. Oy verenlere teşekkür ediyorum. Üslubumuzda değişikli olmayacak. Söylediklerimize uyup uymamak yönetimin takdiridir. Birden fazla kişi konuşursa ahenk olmaz. Bir kümesin bir horozu olur. Bir insanın bir eşi olur. Bir kulübün de bir başkanı olur. Biz tabii ki düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Kendi egolarımızı tatmin etmek için, kendi menfaatimizi kulübün menfaatinin önüne geçirmek için değil divan başkanlığı, İstanbul
'un anahtarını verseler kabul etmem şeklinde konuştu.
6 sandıkta açılan oylar ve sonuçlar şöyle
1'İNCİ SANDIK
Kullanılan oy 185
Geçerli oy 184
Tevfik Yamantürk 106
Şeref Nasır 72
Haluk Karakurt 6
2'NCİ SANDIK
Kullanılan oy 161
Geçerli oy 159
Tevfik Yamantürk 114
Şeref Nasır 42
Haluk Karakurt 3
3'ÜNCÜ SANDIK
Kullanılan oy 166
Geçerli oy 164
Tevfik Yamantürk 97
Şeref Nasır 61
Haluk Karakurt 6
4'ÜNCÜ SANDIK
Kullanılan oy 161
Geçerli oy 161
Tevfik Yamantürk 113
Şeref Nasır 43
Haluk Karakurt 5
5'İNCİ SANDIK
Kullanılan oy 147
Geçerli oy 146
Tevfik Yamantürk 101
Şeref Nasır 40
Haluk Karakurt 5
6'NCI SANDIK
Kullanılan oy 127
Geçerli oy 127
Tevfik Yamantürk 95
Şeref Nasır 28
Haluk Karakurt 4