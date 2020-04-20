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SPOR Beşiktaş'ta maaş indirim görüşmeleri başladı

Beşiktaş'ta maaş indirim görüşmeleri başladıBaşkan Çebi ve yöneticiler kaptan Burak Yılmaz ile görüştüOLGUCAN KALKAN ?

20.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:32
Beşiktaş 'ta maaş indirim görüşmeleri başladı
Başkan Çebi ve yöneticiler kaptan Burak Yılmaz ile görüştü
OLGUCAN KALKAN ? KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)- Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinin nasıl olacağı merak edilirken, Avrupa'da futbol takımları oyuncu maaşların indirime gitmeye başlamıştı. Türkiye'de henüz bu konuda somut bir adım atılmazken, Beşiktaş'ta bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında başkan Ahmet Nur Çebi, futbolculardan Burak Yılmaz ile bir araya geldi.
Yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahaya inen siyah-beyazlı ekipte, takım kaptanı Burak Yılmav, antrenman sonrasında tesislerden ayrılmayıp Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş Başkanvekili Cenk Sümer oldu.
Cenk Sümer, tesislere girerken basın mensupları tarafından sorulan sorulara, 'Çalışmalara devam ediyoruz. Oyuncularla hem mali konular hem de yeni sezon için görüşmeler yapıyoruz. Nasıl olur, nasıl yapacağız onları konuşacağız' cevabını verdi.
İLK ÇALIŞMA SONA ERDİ
Öğle saatlerinde futbolcular Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Domagoj Vida, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran, antrenörler Çağdaş Atan ve Stefano Morena gözetiminde antrenmana çıktı. 1 ay sonra gelinen tesiste antrenman öncesinde futbolculara sağlık kontrollerinin yapıldığı öğrenilirken, aradaki mesafe korunarak çalışıldığı belirtildi. SPOR Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Burak Yılmaz, Beşiktaş, Futbol, Güncel
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