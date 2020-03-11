SPOR Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'na koronavirüs temizliği
SPOR Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'na koronavirüs temizliği.
11.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:44
SPOR Beşiktaş 'tan Akatlar Spor Salonu'na koronavirüs temizliği
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SPOR Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'na koronavirüs temizliği
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