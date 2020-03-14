SPOR Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği
SPOR Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliğiİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
14.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:34
SPOR Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği
İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
'Antimic Nano Teknolojik' koruma kalkanı uygulamasıyla tesislerde futbolcuların odaları, soyunma odaları, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, koronavirüs salgınına karşı görevliler tarafından dezenfekte edildi.
İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
'Antimic Nano Teknolojik' koruma kalkanı uygulamasıyla tesislerde futbolcuların odaları, soyunma odaları, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, koronavirüs salgınına karşı görevliler tarafından dezenfekte edildi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SPOR Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği
Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, DHA, Güncel
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