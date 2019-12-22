Haberler » Güncel » Spor beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı - Haber

Spor beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı

Beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandıKaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA) -Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Kadıköy'e doğru yola çıktı.

22.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:39
, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı
Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA) -
Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam deplasmanına çıkacak Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde 'e doğru yola çıktı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden saat 17.15'te çıkış yapan Beşiktaş kafilesini yaklaşık 500 kadar Siyah-beyazlı taraftar uğurladı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde tesislerden çıkış yapan takım otobüsü, güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne gitti.
Spor beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:04   Kocaeli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Haber
18:02   Arnavutköy'de orman yangın -3 - Haber
18:02   Çorum-kemal sunal'ın 'gülen adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Haber
18:02   Kocaeli'de arkadaşını yanlışlıkla vurduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Haber
17:59   Göç yolundaki ailelere acil yardım paketi - Haber
17:13   Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Haber
16:49   Boğaz'da şaşırtan görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi - Haber
16:49   Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
22.12.2019 18:06:54