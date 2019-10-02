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Spor beşiktaş, wolverhampton'a hazır

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maç öncesi son çalışmasını yaptı.

02.10.2019 20:01
SPOR Beşiktaş, Wolverhampton'a hazır
Ali DANAŞ - UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maç öncesi son çalışmasını yaptı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, saat 19.00'da başladı. Siyah beyazlı takım çalışmasını tam kadro gerçekleştirirken, idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Bu bölümde ısınma hareketleri yapan siyah beyazlılar, idmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay ve Hüseyin Mican da takip etti.
Spor beşiktaş, wolverhampton'a hazır

Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

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