SPOR Beşiktaşlı çocuklardan 'Dünya U12 Evde Kal Şampiyonası'

Beşiktaşlı çocuklardan 'Dünya U12 Evde Kal Şampiyonası'İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş U12 Futbol Takımı oyuncularının koronavirüs nedeniyle evde kaldıkları dönemde hazırladıkları dünya şampiyonası videosu beğeni topladı.

23.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:54
Beşiktaşlı çocuklardan 'Dünya U12 Evde Kal Şampiyonası'
İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş U12 Futbol Takımı oyuncularının koronavirüs nedeniyle evde kaldıkları dönemde hazırladıkları dünya şampiyonası videosu beğeni topladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok organizasyon gibi U12 futbol takımlarının antrenman ve turnuvalarına da ara verildi. Beşiktaş U12 Futbol Takımı oyuncuları bu dönemde evlerinde idman yaparak formlarını korumaya çalıştı. Evde kaldıkları için sıkılan çocukları eğlendirmek ve motivasyonlarını korumak için siyah-beyazlı ekibin antrenörü Mesut Kır ve ekibi, oyuncularıyla dünya şampiyonası videosu hazırlamaya karar verdi. Kır ve yardımcıları mizansen şampiyona için yapmaları gerekenleri çocuklara anlattı. Ardından teknik ekip ve çocuklar ailelerinin de desteğiyle kendi evlerinde 'Dünya U12 Evde Kal Şampiyonası' adını verdikleri turnuvanın finalini canlandırıp, cep telefonlarıyla kaydetti. Antrenör Mesut Kır'a ulaştırılan görüntüler montajlandı ve takım oyuncularından biri maçı profesyonel spikerleri aratmayacak şekilde anlattı.
Siyah-beyazlı kulüpte ve taraftarlar arasında paylaşılan video izleyenleri gülümsetti ve beğeni aldı. SPOR Beşiktaşlı çocuklardan ’Dünya U12 Evde Kal Şampiyonası’

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş, Evde Kal, Futbol, DHA, Güncel, Haber

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