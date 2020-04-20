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SPOR Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahaya indi

Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahaya indiÇalışmaların ilk gününde 5 futbolcu antrenmana çıktıOLGUCAN KALKAN ? KAAN ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin durmasıyla birlikte takım antrenmanları da bir süreliğine ertelenmişti.

20.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:26
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahaya indi
Çalışmaların ilk gününde 5 futbolcu antrenmana çıktı
OLGUCAN KALKAN ? KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin durmasıyla birlikte takım antrenmanları da bir süreliğine ertelenmişti. Futbolcular çalışmalarına, evlerinde bireysel olarak devam ediyordu.
Sahaya inen ilk takımlardan birisi Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 19 Mart Perşembe gününün ardından tam 1 ay sonra Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde futbolculardan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Domagoj Vida, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran, antrenörler Çağdaş Atan ve Stefano Morena gözetiminde antrenmana çıktı. Antrenman öncesinde tesislerde futbolculara ve teknik heyete kontrollerin yapıldığı öğrenilirken, aradaki mesafe korunarak çalışıldı. Siyah-beyazlı ekibin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği listelerle gruplar halinde antrenmanlarına devam etmesi bekleniyor. SPOR Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahaya indi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, DHA, Güncel
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