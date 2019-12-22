SPOR Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı
Serhan TÜRK - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - İSTANBUL DHA
Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini tribünden takip edecek Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 14.00'te Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan 2 bin 280 taraftar, 35 otobüsle Kadıköy'e getirildi.
Otobüslerden inen taraftarlar, polislerin güvenlik kontrollerinin ardından FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne alındı.