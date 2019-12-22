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Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı

SPOR Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştıSerhan TÜRK - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - İSTANBUL DHABeşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

22.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:38

SPOR Beşiktaşlı taraftarlar 'e ulaştı

Serhan TÜRK - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - İSTANBUL DHA

Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne ulaştı.

- Beşiktaş derbisini tribünden takip edecek Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 14.00'te Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan 2 bin 280 taraftar, 35 otobüsle Kadıköy'e getirildi.

Otobüslerden inen taraftarlar, polislerin güvenlik kontrollerinin ardından FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne alındı.

Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı

Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA


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