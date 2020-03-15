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SPOR Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladıVirüs uyarısına rağmen yaklaşık 150 taraftar tesislerdeOlgucan KALKAN - Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan takımlarını tesislerden uğurladı.

15.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:58
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı
Virüs uyarısına rağmen yaklaşık 150 taraftar tesislerde
Olgucan KALKAN -
Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan takımlarını tesislerden uğurladı.
Süper Lig'in 26'ncı hafta derbi maçında Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak. Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı mücadelede yardımcılıkları Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Hakan Ceylan ise dördüncü hakem olacak.
VİRÜS UYARISINA RAĞMEN YAKLAŞIK 150 TARAFTAR TESİSLERDE
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı taraftarlarını uyararak, uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini istemişti. Ancak yaklaşık 150 kadar Siyah-beyazlı taraftar tesislerin önünde toplanarak, takımlarını derbiye uğurladı. Yağmur altında bekleyen Siyah-beyazlı taraftarlar, takım otobüsünün tesislerden çıkışının ardından tesislerden ayrıldı.
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SPOR Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı

Kaynak: DHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

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