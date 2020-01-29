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Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Yalın Aygün'den büyük başarı

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Yalın Aygün, Madrid'deki kongrede en iyi bilimsel araştırma ödülüne layık görüldü.

29.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:48Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Yalın Aygün'den büyük başarı
İnönü Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Aygün, 'deki kongrede en iyi bilimsel araştırma ödülüne layık görüldü.

İspanya'nın Madrid Şehrinde 20-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 20. düzenlenen Avrupa'nın nitelikli sosyal alan kongrelerinden olan "20th Madrid International Conference on Arts, Marketing, Education and Interdiciplinary Studies" isimli uluslararası kongrede, "Hayatın içine Bir Bakış: Rekreasyonel Tüplü Dalıcıların Hikayeleri (A Spring Board into Life: Stories of Recreational SCUBA Divers) isimli sözlü sunum tüm uluslararası çalışmalar arasında "en iyi bilimsel araştırma ödülüne" layık görüldü.

Ödüle layık görülen ve doktora tezinden üretilen araştırmanın danışmanlığını Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu yürütürken, yazarlığını ve Madrid'deki sözlü sunumunu ise Araştırma Görevlisi Yalın Aygün gerçekleştirmiştir. - MALATYA

Madrid, Yalın, Spor

Kaynak: İHA

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