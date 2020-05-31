SPOR Bolu'da halı sahalar açılışa hazırlanıyor

SPOR Bolu'da halı sahalar açılışa hazırlanıyorVIDEO YOKAdnan KARABULUTBOLU, (DHA)- BOLU'da,1 Haziran tarihinde açılacak olan halı sahalarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıldı.

31.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:43
SPOR Bolu'da halı sahalar açılışa hazırlanıyor
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Adnan KARABULUTBOLU, (DHA)- BOLU'da,1 Haziran tarihinde açılacak olan halı sahalarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan ve yaklaşık 75 gündür kapalı olan halı sahalar normal hayata dönüş planı kapsamında 1 Haziran (yarın) tarihinde açılacak. Dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılan halı sahalarda önlemlerin alınmasında sonra spora açılacak. Bolu'daki halı saha işletmecilerinden Bülent Soysal, müşterilerin etkinliklerini bitirdikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak tesislerden hemen ayrılacaklarını söyleyerek, 'Bu önlemlerde Cumhurbaşkanlığımızın açıklamış olduğu bazı önlemler var. Bu önlemler doğrultusunda artık soyunma odaları kullanılmıyor. Gelen müşterilerimiz, sporcularımız kendi şahsi araçları ile hazır bir şekilde gelecekler. Girerken ateşlerini ölçeceğiz. Stabil bir şekilde el dezenfektanlarını vereceğiz. Dezenfekte işleminin ardından maçlarını rahat bir şekilde oynayabilecekler. Akabinde daha öncesinde sporcularımız duş alabiliyorlardı. Artık pandemi süreci sona erene kadar duş işlemleri gerçekleşmeyecek. Sporcularımız buradaki etkinliklerini bitirdikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak tesislerden ayrılacaklar' dedi.
TELEFONLARIMIZ DURMADI
Halı sahaların açılacağının duyurulmasının ardından sürekli olarak telefonlarının çaldıklarını söyleyen Soysal, 'Cumhurbaşkanımızın açıklamasından hemen sonra telefonlarımız durmadı. Sürekli olarak telefonlarımız çalıyor. Eski abonelerimiz, müşterilerimiz arayarak saatlerini yenileyerek gelmek istediklerini bize iletiyorlar. Biz de talebin yoğun olmasıyla insanların spor yapmayı ne kadar özlediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bu noktada inşallah yarından sonra sporcularımızı rahat bir şekilde ağırlayacağız' diye konuştu. SPOR Bolu’da halı sahalar açılışa hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, DHA, Güncel, Haber

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