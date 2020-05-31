SPOR Boluspor, Altınordu maçına hazırlanıyor

SPOR Boluspor, Altınordu maçına hazırlanıyorAdnan KARABULUT/BOLU, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

31.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:21
SPOR Boluspor, Altınordu maçına hazırlanıyor
Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, liglerin başlama tarihinin kesinleşmesinin ardından hazırlıklarını devam ediyor. Altınordu maçına hazırlanan kırmızı-beyazlılar, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, iki grup halinde ısınma koşusu yaptı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alan oyunu ve taktik oyunu ile sona erdi. SPOR Boluspor, Altınordu maçına hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, DHA, Güncel, Haber

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